Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В частности, они обсудили гарантию безопасности для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака. По его словам, они обсудили противодействие злости РФ. Также выяснилось, какова будет оборонная поддержка от США. "Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием Украины агрессии со стороны РФ, дальнейшую оборонную поддержку от США. Отдельное внимание — переговорному процессу. Приоритет — достижение мира. Ключевой аспект — гарантии безопасности для нашего государства", — написал Ермак. Ранее мы сообщали, что Ермак заявил, что Украине для победы не хватает интенсивного вооружения. Также Салливан заявлял, что если РФ серьезно относится к дипломатии, то должна прекратить обстрел городов Украины. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!