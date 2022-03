В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, которая двигалась от Чернобыльской зоны вглубь страны.

Об этом сообщает белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter.

«Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой «V», — пишет он.

Он также добавил, что в колонне замечена реактивная система залпового огня «Град», грузовик «КамАЗ» и «Урал», а также МТ-ЛБ (БТР).

14:10

A column of about 100 vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving from the side of Chernobyl zone towards Brahin along the R-35 highway.

The column includes Grad multiple rocket launcher, KamAZ and Ural trucks, and MT-LB. pic.twitter.com/tEdHCLpwfI

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022