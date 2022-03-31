С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сообщается, что эти цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование и осмотры обстрелов и разрушений в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 69, Донецкой — 57, Харьковской — 53, Черниговской — 41, Николаевской — 30, Луганской — 30, Запорожской — 22, Херсонской — 27, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях.