Российские оккупанты захватили в плен 24 представителя местных властей и государственных учреждений. Информация относительно еще двух человек уточняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Сообщается, что по данным Офиса президента, среди 24 похищенных – городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений. "Это – лица, которые еще находятся в плену", — отметили в ОП. Также сообщается, что данные о двух лицах еще уточняются. Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры похитили 11 мэров украинских городов с начала войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.