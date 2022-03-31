Украинские военные перехватили разговор российских кафиров, стоящих в 30 — 40 километрах от Киева. Во время разговора оккупант взвыл, что они чувствуют себя как фашисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север". Российский военный в перехваченном разговоре сказал, что они чувствуют себя как фашисты и оккупанты. "Мы все относимся к себе, как к фашистам, как к оккупантам. Мы не правы в этом конфликте, это не наш конфликт", — сказал враг. Также он заявил, что не понимает, против кого и против чего Россия воюет в Украине. Все потому, что кафир не видит никаких нацистов в Украине. "Мы не видим здесь нацистов. Мы не видим здесь ничего. Мы разговариваем с местными, они говорят: "да вы что, нас никогда в жизни не бомбили", – рассказал солдат. Кроме того, оккупант рассказал, что вражеская армия выживает благодаря мародерству. Также он отметил, что в войне против Украины его рота потеряла 30% личного состава и всю технику. Ранее мы сообщали, что российский кафиров сдался в плен ВСУ, ведь боялся, что его убьют свои же. Также мы писали, что СБУ перехватила разговор кафиров с женой, где она попросила, чтобы он украл ей ноутбук, кроссовки и костюм. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!