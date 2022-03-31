С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 17 500 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:
личного состава около 17 500 человек,
танков ‒ 614 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,
артиллерийских систем – 311 ед,
РСЗО — 96 ед,
средства ПВО — 54 ед,
самолетов – 135 ед,
вертолетов – 131 ед,
автомобильной техники — 1201 ед,
корабли/катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ — 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 83.
Специальная техника – 22.
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом
С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.
В Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.