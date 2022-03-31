С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 17 500 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:

личного состава около 17 500 человек,

танков ‒ 614 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,

артиллерийских систем – 311 ед,

РСЗО — 96 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов – 135 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники — 1201 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83.

Специальная техника – ​​22.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4. Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.

В Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.