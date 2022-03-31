Российский президент Владимир Путин объявил о подписании указа о переводе расчетов за газ с так называемыми недружественными странами в рубли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". РФ ввела новый порядок расчетов за голубое горючее. Новые правила начнут действовать с 1 апреля. Теперь покупатели российского газа обязаны открывать рублевые счета в банках России. Путин также заявил, что все действующие контракты на поставку газа будут приостановлены, если покупатели из "недружественных стран" не выполнят новые требования РФ. Российский президент также подтвердил намерения поставлять газ в согласованные ранее объемы. Ранее "Большая семерка" отказалась платить рублями за российский газ. В то же время ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро. Напомним, премьер-министр Италии озвучил нежелание Путина прекратить огонь в Украине и встретиться с Зеленским. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.