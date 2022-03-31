Британская разведывательная служба GCHQ заявляет о мощной кибератаке на правительство и вооруженные силы Украины. Ее совершили российские хакеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Глава службы Джереми Флеминг заявил, что Россия пыталась нарушить работу правительства и Вооруженных Сил Украины в киберпространстве. Более того, РФ ищет цели в цифровом формате среди стран, выступающих против войны в Украине. Напомнив, сегодня пользователи ПриватБанка заявили о сбое в работе мобильного приложения. В частности, возникали проблемы со входом в Приват24. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.