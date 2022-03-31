Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает дополнительных наступательных действий России, которые "принесут еще больше страданий". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Российские подразделения не отходят, а передислоцируются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить свое наступление на Донбассе. В то же время Россия сохраняет давление на Киев и другие города. Мы можем ожидать дополнительных наступательных действий, которые принесут еще больше страданий", — заявил Столтенберг, ссылаясь на данные разведки. Он призвал прекратить эту бессмысленную войну, вывести все свои войска и начать переговоры в духе доброй воли. "Мы слышали недавние заявления о том, что Россия сократит масштабы военных операций вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно лгала свои намерения, поэтому мы можем судить о России только по ее действиям, а не по словам", — добавил генсек НАТО. . Война России против Украины длится 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.