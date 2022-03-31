Российская Федерация удерживает в Украине своих военнослужащих. Эту информацию во время телефонного разговора, перехваченного СБУ, подтвердил один из оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. Во время разговора контрактник уточнил, что ехал на спецоперацию, а не на войну. В этой связи по окончании контракта его должны изменить, однако руководство сообщило, что военный не сможет уехать из Украины. "Даже в Чечне никому не продлевали увольнение, всех отправляли домой… Потому что не может такого быть, чтобы перед увольнением тебе автоматически продлевали контракт", — сказал оккупант. При этом он добавил, что его командир предупредил, что контрактник сможет вернуться домой, если получит ранение или дезертир. "Он нам говорит, что мы вернемся домой или грузом 200, или грузом 300, или к 12 годам — дезертиры", — заявил российский солдат. Напомнив, СБУ перехватила разговор российского оккупанта, в котором он заявил, что чувствует себя фашистом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.