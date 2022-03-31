Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за газ с Европой в рубли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Ермака. Руководитель Офиса президента констатировал оглашение Россией газовой войны. По его мнению, Кремль пошел в ва-банк после отказа стран-членов ЕС и "Большой семерки" платить за российский газ в рублях. "Россияне нарушают все условия рынка и логики ради спасения рубля. Запад сейчас должен отвечать максимально жестко — отказом от российских энергоносителей. Кто-то не сможет это сделать быстро, но иного выхода на будущее уже нет. Эмбарго на российские нефть и газ должны стать приоритетом для всех" ", – написал Ермак. Напомним, что президент РФ Путин подписал указ о расчетах за газ с западными странами в рублях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.