Сбербанк продлил льготное обслуживание торговых предприятий на период военного положения. Банк отменил эквайринговую комиссию для торговцев и до конца апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка. Как говорится в сообщении, нулевая комиссия по действующим договорам включается автоматически. "Мы призываем всех – и торговцев, и граждан отдавать предпочтение безналичным расчетам прежде всего ради безопасности каждого украинца. Инфраструктура в стране для приема безналичных расчетов достаточна", – отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Сбербанка. Напомним, после вторжения России украинские банки упразднили комиссии за разные платежи и ввели кредитные каникулы. НБУ неоднократно призвал отдавать предпочтение безналичным расчетам, которые продолжают стабильно действовать. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.