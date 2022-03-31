Бразильский вингер Тете перебрался из донецкого "Шахтера" во французский "Лион". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба. Французский гранд объявил о переходе звезды "Шахтера". Тете переехал во Францию на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. "Лион" воспользовался регламентными изменениями ФИФА, позволивших подписывать игроков с чемпионатов Украины и России за пределами трансферного окна. Более того, "ткачи" смогут заявить бразильца на плей-офф Лиги Европы. На Стад де Люмьер Тете будет выступать под 20-м номером. 22-летний латиноамериканец защищал цвета "Шахтера" с февраля 2019 года. В Украину он переехал из бразильского "Грэмио" за ориентировочно 15 млн. евро. В составе "горняков" Тэте провел 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 15 ассистам. Напомним, что ФИФА неожиданно сделала русский язык одним из официальных для организации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.