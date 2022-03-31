Российские спецслужбы готовят проведения антиукраинских активных мероприятий во время запланированной 3 апреля демонстрации в Берлине с уничтожением украинских и нацистских символов в целях создания картинки для российской пропаганды. В рамках мероприятий спецслужбы РФ рассматривают возможность применения насилия.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

«По информации украинской разведки российскими спецслужбами планируется в это Воскресенье проведение антиукраинских активных мероприятий в Берлине. Согласно планов организаторов, 3 апреля 2022 года группой агентов влияния российских спецслужб в Берлине должна быть проведена демонстрация, во время которой должны уничтожаться украинские и нацистские символы на фоне мемориалов советским солдатам», — заявил он.

«Целью акции является создание видеоматериалов, которые в дальнейшем будут использованы российской пропагандой. Акция должна быть синхронизована с аналогичной акцией в РФ. Вероятным местами проведения акции являются мемориальные комплексы Трептов-Парк и Тиргартен, где ранее в знак солидарности с Украиной памятники были украшены украинскими флагами», — отметил руководитель Центра оборонных реформ.

«Российские спецслужбы также рассматривают возможность организации нападений на участников демонстрации, которые должны быть осуществлены якобы «украинскими националистами». Учитывая противоправный характер этих мероприятий, риски для общественной безопасности и использования их для пропаганды агрессивной войны, что является международным преступлением, просим правоохранительные органы ФРН упредить эту провокацию», — подытожил Александр Данилюк.

Напомним, 29 марта страны ЕС объявили о высылке большой группы дипломатов РФ. Вслед за Нидерландами российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности, объявили персонами нон-грата еще три страны — Бельгия, Ирландия и Чехия. Ранее о высылке дипломатов объявила Северная Македония.

