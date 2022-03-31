Россия мобилизовала на оккупированной территории Донецкой области студентов для войны против Украины. Парней 19-20 лет отвезли в Харьковскую область.

Об этом говорят девять пленных солдат на брифинге в Украинском медиацентре, пишет «Украинская правда».

На брифинге присутствовали жители Макеевки и Енакиево, студенты Донецкого национального технического университета, Академии управления, технического колледжа. По их словам, они считают себя «гражданами Украины», уверяют, что не знали, куда их везут. Думали, что на российские полигоны на «курс молодого бойца».

Парни также говорят, что сами сдались в плен, не стреляли и не занимались мародерством.

Пленные рассказали, что когда их собрали и везли поездом якобы на учения, что выдали только по автомату и штык-ножу. Многие автоматы были ржавые, ремни на них имели еще маркировку СССР. Каски, которые им выдали, по словам парней, были еще «со времен второй мировой», одна из касок упала с высоты человеческого роста и раскололась на две части.

Когда студенты ехали в поезде, то их было по 11-12 человек в купе, на такую ​​группу им якобы выдавали 1 сухпаек в сутки.

По словам студентов, их привезли в село Веселое в Харьковской области, и якобы только тогда они поняли, где они. Пленные рассказывают, что они они были беспомощными, не хотели воевать, но при этом боялись выступать против командиров.

В итоге в селе Веселое они должны были копать опорные пункты для блокпостов на выезде из села и проверять все машины, которые едут в село и из села.

По словам студентов, их очень плохо кормили, медицинского обеспечения не было вообще – из 25 человек половина болела.