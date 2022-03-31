Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, гарантирующих безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара последует после уточнения деталей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV. "Мы (Турция – ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены", — цитирует издание заявление Эрдогана. Турецкий лидер также заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России. "Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось", — добавил Эрдоган. Напомним, накануне Эрдоган заявил о планах провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Война России против Украины длится 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!