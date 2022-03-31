Россия перегруппировывает захватнические силы и готовит новые наступательные действия.

Такое заявление на пресс-конференции в Брюсселе сделал Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, пишет УНИАН.

«Мы слышали недавние заявления, что Россия уменьшит (масштабы) военных операций возле Киева и в северной Украине. Но Россия неоднократно лгала о ее намерениях. Поэтому мы лишь можем судить на основе действий России, а не на основе ее слов», — подчеркнул Столтенберг.

«В соответствии с нашей разведкой, подразделения России не отводятся, но перегруппировываются. Россия пытается перегруппировать, восстановить пополнение запасов и укрепить ее наступление на Донбассе. В то же время, Россия сохраняет давление на Киев и другие города. Поэтому мы можем ожидать дополнительные наступательные действия, которые будут приносить еще большие страдания», — подчеркнул Столтенберг.

При этом, генеральный секретарь Альянса заявил, что Россия должна прекратить эту бессмысленную войну, вывести все ее войска и добросовестно участвовать в переговорах.