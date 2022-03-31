Сегодня, 31 марта 2022 года, в Харькове снова слышны взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Ивана Сокола. Сообщается, что в Харькове произошла серия взрывов. В частности, их более получаса слышали в разных районах города. По словам Сокола, нужно оставаться в укрытиях минимум до 16.30. Напомним, ранее РБК-Украина публиковала фоторепортаж о том, как начали расчищать Харьков после бомбардировок. Также сообщалось, что из-за войны войны из Харькова уехали 30% жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.