Вооруженные силы Украины отбили три села в Херсонской области, которые находятся в 50-ти километрах от Кривого Рога.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук на своей официальной странице на Facebook.

По его словам, Вооруженным силам Украины удалось освободить Орлово, Заградовку и Кочубеевку. Все три села находятся примерно в 50 километрах на юг от Кривого Рога. О том, как проходила операция по установлению контроля в указанных населенных пунктах, Лукашук не рассказал.

Руководитель также отчитался о прошедшей ночи в Днепропетровской области. Обстрелов не было, ситуация в громадах спокойная, а кордоны региона надежно защищены силами ВСУ, Нацгвардии и Терроборороны.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.

В Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.