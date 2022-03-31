Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может сменить клубную прописку. По информации британских СМИ, в игроке сборной Украины заинтересован лондонский «Вест Хэм».

Пока Зинченко остается игроком «Ман Сити», и на следующей неделе его команде предстоит сыграть против мадридского «Атлетико» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» считаются явными фаворитами на выход в полуфинал, БК Фонбет дает коэффициент 1,17 на проход «Сити». Если вы хотите заключить пари на исход противостояния, можете найти фрибет от Фонбет на портале Bookmaker Ratings.

У украинского спортсмена остаются два года по контракту с «Манчестер Сити», но, по данным издания Claret&Hugh, наставник манкунианцев ищет нового левого защитника в конкуренцию Жоау Канселу.

Главный тренер «Вест Хэма» – большой поклонник таланта украинца, он пытался переманить Зинченко в свою команду еще прошлым летом. Если контракт Александра с «Ман Сити» не будет продлен, «молотобойцы» могут попытаться оформить трансфер. Предполагаемая сумма сделки – 47 млн евро.

За «Вест Хэм» играет партнер Зинченко по сборной Украины – Андрей Ярмоленко. 32-летний нападающий с 2018 года выступает за лондонцев, на его счету 78 матчей за английскую команду, 13 голов и 7 результативных передач.

Александр Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В этом сезоне защитник провел 18 поединков в составе «горожан» и отдал 2 голевые передачи.