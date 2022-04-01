Член украинской делегации Рустем Умеров прокомментировал роль Романа Абрамовича в переговорах Украины и РФ. По его словам, российский миллиардер помогает отлаживать неформальный канал коммуникации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в интервью ведению НВ.

"С одной стороны, он ведет медиацию этого процесса, с другой стороны как человек без дипломатического бекграунда помогает наладить неформальный канал коммуникации", — сказал он. Напомним, недавно глава украинской делегации народный депутат Давид Арахамия положительно оценил роль российского бизнесмена Романа Абрамовича на переговорах Украины с Россией. При этом заявив, что непонятно, почему Абрамович стал исполнять публичную роль, ведь с самого начала у российского бизнесмена была роль дополнительного канала связи. Отметим, что сегодня возобновились переговоры делегаций России и Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, они проходят в видеоформате. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.