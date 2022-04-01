Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на складах, зарегистрированных на LME, в Великобритании ряда металлов из России. Запрет, в частности, касается меди "Норильского никеля" и алюминия "Русала" и его предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение LME. Решение принято после оглашения Великобританией 35-процентных дополнительных пошлин на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевого сплава. Запрет не относится к металлам, вывезенным из России до 25 марта 2022 года. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.