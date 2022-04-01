Российские оккупанты покидают Черниговскую область, территориальные общины работают над восстановлением жизнедеятельности.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, потихоньку уходит из Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Даже если уходит для перегруппировки и чтоб вернуться, мы его будем ждать с двойным «радушием», — подчеркнул он.

Чаус также добавил, что угроза авиационных и ракетных ударов врага по области остается:

«У меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас еще очень много работы и у нас еще война, враг находится на нашей земле, на Черниговской, на украинской».

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