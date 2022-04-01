Российские кафиры покинули зону Чернобыля. Также они украли из ЧАЭС пять контейнеров с оборудованием для ремонта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом. Отмечается, что после ухода из ЧАЭС все оборудование работает в обычном режиме. Однако отмечается, что инструментов для его обслуживания стало меньше. Как сообщили в Энергоатоме, кафиры украли 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта, а также запчастями, которые необходимы для ЧАЭС. Также добавим, что кафиры забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС. Ранее мы сообщали, что на Чернобыльской АЭС нет кафиров. Также мы писали, что при уходе с Чернобыльской АЭС кафиры забрали пленных бойцов Нацгвардии. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!