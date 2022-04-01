Президент России Владимир Путин тревожится о своем здоровье. В поездках его сопровождает бригада врачей. Обращается он и к нетрадиционное медцине, например, принимает ванны из экстракта рогов оленей.

Об этом говорится в расследовании российского издание «Проект«.

Журналисты отмечают, Путин все реже появляется на публике, предпочитая изоляцию. Все чаще для официальных мероприятий используют заранее записанные видео — «консервы».

Часто Путин обитает в сочинском санатории «Русь», и с ним целая бригада врачей. Издание утверждает, что Путин консультируется с отоларингологами и хирургами, в частности с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

Кроме того, по совету министра обороны Сергея Шойгу Путин принимает пантовые ванны — процедура с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов оленей.

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