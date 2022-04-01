Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет убеждать президента России Владимира Путина сделать шаги по Крыму и Донбассу на личной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Такая встреча могла бы пройти на турецкой территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В частности, Эрдоган анонсировал сегодня телефонный разговор с Путиным. По его словам, он снова повторит предложение принять встречу президентов России и Украины. Он также подчеркнул, что вчера во время разговора Зеленский с интересом принял его предложение. Отметим, что до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы благодарен Турции за помощь в организации встречи лидеров России и Украины. Напомним, ранее член украинской переговорной делегации Рустем Умеров заявил, что на консультациях вопрос Крыма стоит на повестке дня. До этого в Кремле назвали предпосылку для встречи президентов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.