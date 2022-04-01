Российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке населенных пунктов.

Об этом в ходе телемарафона сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

«Российские оккупанты покинули весь Броварской район, и на сегодня будет проводиться определенная зачистка Вооруженными силами Украины», — отметил он.

По его словам, в самом городе переносят блокпосты, но Бровары остаются готовыми к обороне.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины.

В результате ракетного обстрела Николаевской ОГА погибли 24 человека. При этом поисковые работы еще ведутся.

В результате действий российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 153 ребенка. Еще более 245 несовершеннолетних получили ранения.