В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в группировку входит не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, которая тесно сотрудничала с российскими офицерами, которые воевали на стороне Башара Асада.

Еще многие могут быть в пути — вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных кандидатов, которые должны быть проверены сирийскими службами безопасности, а затем переданы россиянам.

Журналисты отмечают, за последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников, что стало следствием многолетней войны — мужчины умеют воевать, а работать им негде, поскольку экономика в упадке. В качестве наемников их уже можно увидеть в Ливии, Азербайджане, Центральноафриканской Республике. Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

В результате ракетного обстрела Николаевской ОГА погибли 24 человека. При этом поисковые работы еще ведутся.

В результате действий российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 153 ребенка. Еще более 245 несовершеннолетних получили ранения.