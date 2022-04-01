Российская Федерация в очередной раз прибегает к очередным фейкам против Украины. Министерство иностранных дел отреагировало на то, что наша страна якобы не соблюдает Женевскую конвенцию. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко.

"Русская разведка не перестает распространять дезинформацию. Ранее она создавала фейки о якобы тысячах украинцев, желающих получить убежище в РФ, негуманное обращение с российскими военнопленными, "работающих" "Азовстали", которые "просятся" в ряды российской захватнической армии", — заявил Николенко. Своим фейком о том, что Украина, якобы, не соблюдает Женевскую конвенцию, Российская Федерация пытается дискредитировать наши отношения с международными гуманитарными структурами, которые спасают жертв агрессии оккупанта. "Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю: как живым, так и павшим", — добавил Николенко. Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.