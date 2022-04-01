В Киеве правоохранители задержали мужчину, распространявшего информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Нацполицию. Отмечается, что мужчина с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры. Выяснилось, что кроме фотографий поврежденных объектов мужчина еще и нецензурно высказывался относительно работы военных, защищающих территорию Украины от российских оккупантов: Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. В ходе обыска обнаружили 103 тысячи российских рублей, четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флэш-накопители разного типа, бинокль дальностью тысяча метров и блокноты с записями. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За совершенное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве мужчина распространял информацию о разрушенных от ракетных ударов объектах (t.me/UA_National_Police) Ранее мы сообщали, что в Киевской области задержан диверсант на велосипеде. Также мы писали, что в Киеве задержаны два диверсанта, которые агитировали за РФ и фотографировали позиции. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!