В Ровенской области полицейские задержали уроженца Днепропетровской области, который месяц скрывался в лесу, его подозревают в содействии врагу.

Об этом сообщает полиция Ровенской области

23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц прятался и жил в лесу. При себе у него было два мобильных телефона и планшет.

О подозрительном мужчине полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Друга Ровенского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители.

Выяснилось, что мужчина проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.

Объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой он приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

При этом, по словам жителей села, парень часто въезжал, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары. Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом

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