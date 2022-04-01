В Ровенской области полицейские задержали уроженца Днепропетровской области, который месяц скрывался в лесу, его подозревают в содействии врагу.
Об этом сообщает полиция Ровенской области
23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц прятался и жил в лесу. При себе у него было два мобильных телефона и планшет.
О подозрительном мужчине полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Друга Ровенского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители.
Выяснилось, что мужчина проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.
Объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой он приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.
При этом, по словам жителей села, парень часто въезжал, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары.Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом
Российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке населенных пунктов.
В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины.
В результате ракетного обстрела Николаевской ОГА погибли 24 человека. При этом поисковые работы еще ведутся.
В результате действий российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 153 ребенка. Еще более 245 несовершеннолетних получили ранения.