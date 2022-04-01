Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения хозяйствующих субъектов, связанных экономическими связями с государством — агрессором. Законопроект за основу поддержали 309 народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Положения законопроекта №7232 предусматривают применение при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в Российской Федерации, коэффициенту 1,5 к ставкам следующих налогов: налог на прибыль предприятий, экологический налог, ренты и налог на имущество. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, среди компаний, которые публично выразили свою позицию, 36 компаний продолжили обслуживать клиентов в России и, соответственно, платить налоги в российский госбюджет, из которого страна-агрессор финансирует свои военные расходы. "Например, открыто отказываются уходить с российского рынка крупные европейские ритейлеры – немецкое Metro и французские Auchan и Leroy Merlin. Для компаний не является аргументом даже их прямые потери от военной агрессии РФ на территории Украины", – говорится в документе. Исходя из имеющихся публичных данных Metro, Auchan и Leroy Merlin совокупно уплачивают в бюджет страны-агрессора Российской Федерации 700 миллионов долларов налогов. Этой суммы хватило бы России, чтобы профинансировать закупки 64 самолетов СУ-25, 175 танков, 206 ракет "Искандер", 933 ракеты "Калибр" или 2 миллиона автоматов АК-74, отметили авторы проекта. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.