Верховная рада приняла закон о 100% гарантии государства на депозиты населения в банках во время войны. Документ в общей сложности поддержали 298 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Положения законопроекта №5542-1 предполагают, что после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен (норма действует сейчас) до 600 тысяч гривен. Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения. Как отметили в НБУ, 100% гарантии не означает, что необходимость компенсации вкладов всех банков обязательно возникнет. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.