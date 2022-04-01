Член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров объяснил позицию Украины по Крыму. Он заверил, что этот вопрос стоит на повестке дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Умерова НВ. По его словам, сейчас Украина обсуждает проблемы политических и гуманитарные вопросы на административной границе с Крымом. "Среди самых актуальных вопросов есть вопросы политических заключенных. На следующих встречах мы также намерены поднимать вопросы гуманитарного порядка, в частности вопросы о семьях, которые сегодня не могут воссоединиться из-за ситуации на админгранице с Крымом", — отметил Умеров. Переговорщик добавил, что во время подготовки этих решений проходят консультации с Меджлисом крымскотатарского народа, правозащитниками, общественным и религиозным секторами и другими представителями украинского Крыма. Напомним, Умеров также объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах Украины и России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.