Ночные взрывы во Львовской области связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого. "Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу", — отметил он. Напомним, в ночь на 1 апреля в одном из населенных пунктов Львовской области был проведен контролируемый выброс смежных газов, которые местные жители приняли за взрыв ракеты, поскольку выброс произошел во время воздушной тревоги. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.