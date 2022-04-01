Во Львовской области открыли новое газовое месторождение.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий.

«Вспоминаете вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? Уже могу сказать. Это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально – во Львовской области открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!», — пишет он.

Российский президент Владимир Путин объявил о подписании указа о переводе расчетов за газ с так называемыми недружественными странами в рубли.