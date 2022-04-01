В результате действий российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 153 ребенка. Еще более 245 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Киевской области — 73, а также в Донецкой — 65, Харьковской — 53, Черниговской — 43, Николаевской — 30, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях.

Однако установить точные данные о пострадавших детях пока невозможно из-за активных боевых действий. В частности, в городе Мариуполь, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Также из-за обстрелов и бомбардировок повреждено 859 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.