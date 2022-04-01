Соединенные Штаты Америки оценивают потери России в войне против Украины в более 10 тысяч убитых военных.
Такое заявление в интервью для «Настоящего времени» сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По ее словам, Украина и ее западные союзники настаивают на прекращении огня:
«К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия — не будет серьезных переговоров».Народная Правда нуждается в Вашей помощи! Помогите нам добровольным взносом
Как сообщалось ранее, российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке населенных пунктов.
Российские оккупанты покидают Черниговскую область, территориальные общины работают над восстановлением жизнедеятельности.
В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины.
В результате ракетного обстрела Николаевской ОГА погибли 24 человека. При этом поисковые работы еще ведутся.
В результате действий российских оккупантов в Украине погибли по меньшей мере 153 ребенка. Еще более 245 несовершеннолетних получили ранения.