В освобожденных от российских оккупантов Вышгородском и Бучанском районах Киевской области вводится усиленный комендантский час почти на трое суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. "В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были уволены украинскими силами обороны, комендантский час усилен", — сообщил в Telegram Павлюк. Он уточнил, что на территории этих городов и близлежащих населенных пунктов комендантский час будет действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля. Глава ОВА добавил, что в настоящее время запрещено находиться на улицах населенных пунктов, перемещаться на автомобилях и пешком. Павлюк призвал жителей этих районов придерживаться всех рекомендаций местных властей. Напомним, ранее в нескольких общинах Броварского района Киевской области объявили о введении длительного комендантского часа. Война России против Украины длится 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!