Гороскоп на 2 апреля расскажет, какие приятные или не слишком сюрпризы приготовили звезды каждому знаку Зодиака. Этот прогноз подскажет, как следует действовать в разных ситуациях. Об этом сообщает NDR. Овен Не отказывайтесь от оживленных дискуссий. Именно в таких беседах вы откроете новые перспективы. Телец Когда дело дойдет до долгожданного разговора, то вам очень пригодятся заранее приготовленные слова. Близнецы Хотите хорошо провести время со своими друзьями? Тогда вам следует взять в свои руки организацию свободного времени. Рак Если вы не уверены в реакции окружающих, не следует форсировать дальнейшие шаги. Лев Позаботьтесь о собственных нуждах, которыми вы слишком часто пренебрегаете, а не о чужих проблемах. Дева Вы с трудом сможете уберечь себя от каких-то новых идей. Но мало кто из них станет действительно успешным. Весы Сегодня отличный день для небольшой экскурсии и отдыха со своими близкими друзьями. Скорпион Этот день станет для вас очень хорошим. Вы будете в поиске новых импульсов и можете не сомневаться – вы их найдете. Стрелец Будьте сегодня особенно осторожны и остерегайтесь тех, кто обещает вам получить все, даже месяц с неба. Козорог Хороший день, чтобы познакомиться с новыми людьми, попробовать что-нибудь новое и отправиться в небольшое путешествие. Водолей Любовь сегодня не будет в центре внимания. Но от приятной встречи не следует отказываться, в ней нет ничего плохого. Рыбы Все важные разговоры и дискуссии запланируйте на первую половину дня. Тогда во второй части дня вы можете забыть об этом и отдохнуть. Напомним, ранее мы писали о том, когда в апреле ожидаются мощные магнитные бури. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.