В течение суток кафиры продолжали обстреливать Луганскую область. Пострадали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, а также населенные пункты Березово и Тошковка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. По его словам, в этих местах российские военные повредили или разрушили 31 объект, среди которых 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке и другие объекты инфраструктуры. "Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов. Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке. Число жертв устанавливается", — заявил Гайдай.

Российские военные снова обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA) Он также отметил, что сотрудники ГСЧС спасли семь человек, один житель Рубежного ранен. По словам Гайдая, за сутки успешно отбиты 9 атак врага. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили три вражеских беспилотника. Напомним, "Укрзалізниця" обнародовала график эвакуационных поездов на сегодня, 2 апреля. Мы также писали о том, что военные ВСУ нанесли еще два удара по российским оккупантам в Чернобаевке Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.