В Украине продолжается эвакуация предприятий из зоны боевых действий западнее страны. На 2 апреля уже 150 предприятий перемещено, из них 57 работают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву. По его данным, получено 1322 заявок на эвакуацию, 435 передано на транспортировку. Гетманцев напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке, приобщиться к логистике. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.