Китай намеренно не обходит санкции в отношении России. Высокопоставленный китайский дипломат заявил об этом в субботу, на следующий день после того, как Европейский союз предупредил Пекин, чтобы он не разрешал Москве обходить меры, введенные после российского вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Ван Лутонг, генеральный директор по европейским делам Министерства иностранных дел Китая, заявил журналистам, что Китай вносит свой вклад в мировую экономику, ведя нормальную торговлю с Россией. "Китай не является связанной стороной в кризисе. Мы не думаем, что это должно повлиять на нашу обычную торговлю с какой-нибудь другой страной", — сказал он. Комментарии Вана прозвучали день спустя после виртуального саммита ЕС-Китай, на котором ЕС прокомментировал санкции, а Китай заверил, что будет добиваться мира для Украины, но "по-своему". Пекин, наладивший более тесные связи с Москвой, отказался осудить действия России в Украине или назвать их вторжением и неоднократно критиковал то, что он называет незаконными и односторонними западными санкциями. "Мы выступаем против санкций, и последствия этих санкций также рискуют распространиться на остальной мир, что приведет к валютным войнам, торговым и финансовым войнам, а также рискует поставить под угрозу цепочку поставок, производственную цепочку, глобализацию и даже экономический порядок", — сказал Ван . Ван охарактеризовал пятничные переговоры как "очень откровенные, открытые и всесторонние", повторяя аналогичную характеристику официальных лиц ЕС. По словам Вана, президенты Европейской Комиссии и Европейского Совета Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель разговаривали с премьер-министром Китая Ли Кецяном в течение двух часов, после чего состоялась часовая беседа с главой Си Цзиньпином. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.