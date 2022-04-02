Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортов уже во второй раз изменил Украине и перешел на сторону российских оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Дениса Казанского в Facebook. "Сергей Хортов, который в 2014 году поддерживал боевиков, но затем ушел от ответственности, снова перешел на сторону оккупантов. Теперь он взывает о "геноциде Донбасса" и "украинском нацизме", хотя до начала войны спокойно работал мэром и ни на какой геноцид не жаловался ", – написал Казанский. Он также опубликовал видео, на котором Хортов говорит, что российские военные якобы "пришли спасать детей, женщин и пожилых людей". При этом он заявляет, что в кровопролитии на территории Украины виноваты "Европа и Америка". "Сегодня, если вы стоите ВСУ под автоматами, складывайте оружие и уходите. Нам не нужны такие "защитники". Это наша родина, наша земля. Мы ее восстановим, и мы здесь будем жить раз и навсегда", — заявил Хортив. Российские СМИ сделали сюжет с Хортивом, в котором он говорит, что находится в подконтрольной ЛНР части города и планирует оставаться там, потому что "украинская сторона пыталась его убить". Напомним, кафиры из "Градов" обстреляли Горное Луганской области, в результате чего было разрушено несколько домов. Кроме того, одна женщина получила ранения. Мы также писали о том, что в Луганской области кафиры разрушили 18 жилых домов. Два человека погибли. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.