По состоянию на 1 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 13 438,4 тыс. га, что на 3 477,9 тыс. га меньше показателя прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики. По данным министерства, к севу яровых культур приступила уже 21 область Украины, при этом на соответствующую дату в прошлом году в Украине заняли 15 областей. Министерство сообщило, что фермеры уже приступили к севу яровой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и соевых бобов. По информации из областей, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года произведен на площади 7,7 млн га в т.ч. озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн. га; ржи – 159 тыс. га; ячменя – 1 млн га. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.