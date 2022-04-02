Министерство иностранных дел Молдавии не подтвердило информацию о мобилизации российских войск в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МИД Молдовы. "На данный момент нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье. Власть продолжает мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами с целью обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в заявлении. Ранее Генштаб ВСУ обвинил российский контингент в Приднестровье в подготовке провокаций на границе с Украиной. В частности, зафиксирована передислокация для демонстрации готовности к наступлению и, вероятно, боевых действий против Украины. Непризнанное Приднестровье контролирует участки украино-молдавской границы на границе с Винницкой и Одесской областями. В Одесском ОВД пообещали учесть новую угрозу из региона. К слову, в Офисе президента объяснили мотивы введения в Сумскую область войск РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.