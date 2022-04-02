Российские кафиры нанесли ракетные удары по городу Полтава в ночь на 2 апреля. В городе Кременчуг враг применил авиацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВ Дмитрия Лунина во время телемарафона. "В два часа ночи два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее чем четырьмя ракетами. Что касается города Кременчуга, то в шесть часов утра были из трех самолетов, предварительно, атакованы промышленные объекты Кременчуга", — заявил Лунин. По его словам, спасатели ликвидируют пожары. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Ранее было известно, что враг атаковал в Полтавской области жилые дома и инфраструктурные объекты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.