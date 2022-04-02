Украинские военные и силы территориальной обороны уволили возле Чернигова еще ряд населенных пунктов. Также за последние дни российские кафиры понесли существенные потери в бронетехнике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ и Оперативного командования "Север". За последние дни войска РФ потеряли более 50 единиц бронированной и автомобильной техники. "Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области. Уволен ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовицу недалеко от Чернигова", — говорится в сообщении.

Разбита военная техника российских войск в Черниговской области (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua) Шестовица расположена совсем близко к Чернигову. Село было под контролем кафиров около 4 недель. Также были опубликованы несколько фото подбитой и восторженной вражеской техники и других трофеев из Шестовицы.

Увлечена и разбита техника оккупантов возле села Шестовица возле Чернигова (фото: facebook.com/kommander.nord) Итого победим! Ранее сообщалось, что украинские военные освободили Бородянку в Киевской области, а также от российских захватчиков была уволена Буча. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.