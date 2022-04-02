В селе Оскол Харьковской области в результате подрыва одного из затворов дамбы местного водохранилища подтопило часть села. Сообщается, что вода в реке поднялась до уровня среднего паводка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. В частности, людям не могут помочь из-за оккупации. Как рассказал глава Оскольской общины Геннадий Загоруйко, село разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками. По его словам, Оскол постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет. Однако предварительно известно, что там могут находиться около 2 тысяч человек. Также другие населенные пункты общины вода не коснулась. Ранее мы сообщали, что кафиры установили контроль над Изюмом. Также мы писали, что кафиры нанесли ракетный удар возле центра Харькова. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!