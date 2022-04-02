Российские войска нанесли ракетные удары по городу Павлоград Днепропетровской области. Враг попал в железнодорожную станцию, движение поездов остановлено, известно о раненом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook. "15:55. Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены колеи и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели укрощают пожар. Предварительно, погибших нет", — написал Резниченко. По его словам, второй ракетный удар кафиров пришелся на открытую местность. "Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", — сообщил глава ОГА. Напомним, недавно в Днепропетровской области 31 марта российские вражеские силы атаковали с воздуха Синельниковский район. Обошлось без жертв, однако существуют разрушения инфраструктуры. Добавим, российские кафиры обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.